Jorginho miglior giocatore dell’anno per la Uefa: «Grazie anche a chi non credeva in me»

Ha battuto De Bruyne e Kanté. «Quelle persone mi hanno spinto a dare di più». Ora l’italo-brasiliano del Chelsea è il favorito per il Pallone d’Oro

È Jorginho il giocatore dell’anno per la Uefa, il vincitore del Men’s Player of the Year 2020/21 Uefa. L’ex centrocampista del Napoli ha vinto la Champions col Chelsea, l’Europeo con l’Italia di Mancini, la Supercoppa europea sempre con i Blues.

Jorginho ha battuto Kevin De Bruyne e N’Golo Kanté. La proclamazione a Istanbul in occasione del sorteggio dei gironi di Champions.

«Sono veramente felice per questa premiazione, ringrazio tutte quelle persone che hanno contribuito a perché questo potesse accadere, grazie di cuore a chi mi ha aiutato in questo percorso e anche a chi non credeva in me, mi ha spinto a dare di più».

Ora Jorginho è il favorito per il Pallone d’Oro.