Inchiesta del Times: il nutrizionista di Jacobs (Spazzini) è indagato in Italia per steroidi

Spazzini aveva rivendicato il proprio ruolo nei miglioramenti dell’atleta dovuti al cambio di alimentazione. Il manager di Jacobs: «il loro rapporto è finito a marzo»

Tornano le accuse di doping. Il Times di sabato scorso ha dato grande evidenza all’operazione di polizia che ha messo sotto accusa, per steroidi, Giacomo Spazzini il nutrizionista di Jacobs doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Spazzini è sotto inchiesta per “traffico di steroidi anabolizzanti” nell’ambito dell’“operazione Muscoli”, è accusato di distribuzione illegale di steroidi anabolizzanti. Ora l’indagine è al vaglio dei pm. La notizia è stata ripresa oggi anche da L’Equipe.

Il Times scrive che dopo la medaglia d’oro sui 100 metri

Giacomo Spazzini, un bodybuilder professionista titolare di un business di allenamento fitness e nutrizione sportiva, si è affrettato a rivendicare il proprio ruolo nell’impresa, rilasciando interviste ai media in Italia sul suo impegno nella trasformazione di Jacobs. L’anno scorso ha pubblicato un video con il velocista italiano, delineando la loro strategia per rompere la barriera dei dieci secondi.

Il Times scrive di aver letto i documenti della polizia italiana, il collegamento di Spazzini a un’indagine milanese sulle accuse di frode, l’uso o la fornitura di droghe per alterare le prestazioni atletiche e la manipolazione di beni rubati. L’“Operazione Muscoli” è iniziata a giugno 2019, scrive il Times.

Il rapporto della polizia racconta come un farmacista abbia avvisato un medico dell’Ospedale San Raffaeledella vendita di steroidi anabolizzanti utilizzando prescrizioni mediche presso la Farmacia Sempio di Milano. L’indagine è incentrata sulle accuse a un uomo descritto come il capo del gruppo — Spazzini è stato identificato come il suo vice — che avrebbe ottenuto un libretto con prescrizioni e timbro medico ospedaliero, e che lo avrebbe utilizzato per ottenere prodotti dopanti per se stesso e altri clienti delle palestre.

Secondo i documenti visionati dal Times, Spazzini non aveva i requisiti per presentarsi come nutrizionista.

L’agente di Jacobs Marcello Magnani ha dichiarato al Times che

il rapporto tra Marcell e Spazzini si è interrotto nel marzo 2021, non appena Marcell è venuto a conoscenza dell’indagine. L’indagine non ha mai toccato Marcell e, quindi, non abbiamo informazioni a riguardo.

Magnani ha negato al Times che Jacobs abbia mai utilizzato sostanze dopanti.

Il Times scrive che Spazzini non è stato nominato dai media italiani.

Il Times ricorda che la polizia di Milano ha fatto sapere che l’Operazione “era stata conclusa e non aveva coinvolto Marcell Jacobs”.

Ora l’inchiesta è al vaglio della magistratura.

Il Times cita un’intervista di Spazzini a Libero:

“Scendere sotto i dieci secondi era il suo obiettivo. In un anno di lavoro insieme, abbiamo aumentato la sua massa muscolare di 4 kg e ridotto il suo grasso corporeo del 4 per cento. Tutto attraverso una corretta alimentazione. Mangiava per mantenersi in forma, ma aveva bisogno di qualcosa in più per fare quel salto di qualità. La nutrizione era assolutamente fondamentale per lui. Le proteine lo hanno aiutato ad aumentare la sua ipertrofia muscolare, i carboidrati gli hanno dato energia mentre i grassi hanno sostenuto il suo stato ormonale.”

Il Times ha riportato la dieta di Jacobs citata da Libero: riso basmati, pasta integrale, pollo, verdure, frutta secca, pesce bianco, torte di grano saraceno e semi oleosi.

Il Times ha sentito anche l’avvocato di Spazzini Stefano D’Apolito:

“Vorrei chiarire che Jacobs è stato assistito – fino al mese di marzo – da professionisti del centro che il mio cliente gestisce come imprenditore. Non è un nutrizionista e non ha mai svolto tale attività che, ripeto, il centro offre ai suoi clienti tramite professionisti medici specializzati. Per quanto riguarda il contatto tra il mio cliente e Jacobs, si basa su un rapporto di amicizia. Infine, desidero chiarire che nel procedimento penale in cui Spazzini è indagato, sono emersi elementi probatori che esonerano il mio cliente da ogni responsabilità. Confido quindi che il mio cliente sarà assolto nella fase preliminare del procedimento.”