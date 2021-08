Il Guardian: «Per Ronaldo c’è un derby di mercato: oltre al City lo vuole anche lo United»

Il City deve ancora presentare un’offerta formale. Solskjær ha ammesso che avrebbe accolto di nuovo a braccia aperte una “leggenda” del club

Manchester. Ma non è detto che sia il City. Per il Guardian anche lo United si sta muovendo per prendere Cristiano Ronaldo. Ole Gunnar Solskjær ha ammesso che avrebbe accolto di nuovo a braccia aperte una “leggenda” del club.

Ronaldo è partito proprio dallo United per la sua super-carriera. A Old Trafford ha giocato per sei stagioni prima di trasferirsi al Real Madrid, nel 2009. Il City deve ancora presentare un’offerta formale.

Solskjær ha lasciato intendere che la sua squadra potrebbe fare un tentativo:

“Non pensavo che Ronaldo avrebbe lasciato la Juventus. Abbiamo sempre avuto una buona comunicazione, so che anche Bruno Fernandes ha parlato con lui e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse allontanarsi dalla Juventus, sa che siamo qui”.