Il Corsport e l’errore di Handanovic: “c’è un piacere dei portieri a farsi del male, un erotismo del rischio”

Dopo Szczesny, Handanovic. Un altro portiere che regala un gol agli avversari. È accaduto ieri sera in Verona-Inter. La famigerata costruzione da dietro è costata all’Inter il vantaggio dei rossoblù, poi ci ha pensato Correa a ribaltare il risultato. Il condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano scrive di masochismo tattico.

C’è il regalo di Handanovic, che porta avanti il Verona. Resta da capire quale sottile erotismo del rischio continui a suggerire ai portieri l’appoggio corto centrale sul compagno pressato da dietro. Sembra tanto un modo per aumentare in una situazione di pericolo il grado di difficoltà, perché se perdi palla in quella posizione non c’è più il libero che ti salvi. Se ne accorge Brozovic, che invano azzarda una scivolata per fermare l’anticipo di Lazovic, ben sapendo che dietro di lui c’è solo il portiere. La cui maldestra audacia malcela un piacere di farsi male, un masochismo tattico con cui sarà bene prima o poi fare i conti.