I soci del Barcellona si rivolgono alla Commissione Europea: “Bloccate l’affare Messi-Psg”

Un avvocato della Corte d’Appello di Parigi ha annunciato di aver chiesto il blocco dell’operazione in nome del fair play finanziario

Lionel Messi, dopo aver annunciato l’addio al Barcellona, è sempre più vicino a diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Una situazione che tifosi e soci del club non riescono a digerire. Per questo Juan Branco, avvocato della Corte d’Appello di Parigi, ha annunciato di essersi rivolto alla Commissione Europea.

A nome dei soci del Barcellona, abbiamo preparato un esposto davanti alla Commissione Europea e domandiamo la sospensione provvisionale davanti alla giustizia civile e amministrativa in Francia nel caso in cui fosse confermato che il Paris Saint-Germain metta sotto contratto Lionel Messi.

Il rapporto del Psg in termini di fair play finanziario sono peggiori del Barcellona. Nella stagione 2019/20 il rapporto tra monte ingaggi ed entrate del Psg era del 99%, mentre il Barcellona ce l’ha al 54%. E nel frattempo la differenza è aumentata.

È inconcepibile che il fair play finanziario serva ad aggravare la deriva del calcio, della sua strumentalizzazione per le potenze sovrane come in questo caso e lo svilimento delle competizioni.

Chiederemo alle autorità un intervento immediato al fine di bloccare questa operazione lesiva degli interessi patrimoniali dei nostri rappresentanti.