Grassani: «Guarda caso, le due giornate di squalifica di Osimhen coincidono con Napoli-Juve»

Il legale di fiducia del Napoli al Corsport: «Chiederemo di sentire l’arbitro Aureliano. Decideremo con l’area tecnica che sentire anche Osimhen»

Il Napoli spera di riuscire a far ridurre la squalifica di Osimhen e riaverlo in campo per la gara contro la Juve, ma non c’è fretta, c’è ancora la sfida contro il Genoa e poi la sosta, proprio per questo, scrive il Corriere dello Sport, è stato scelto di fare u ricorso ordinario. A spiegarlo l’avvocato Mattia Grassani, il legale di fiducia del club azzurro, secondo cui ci sono buone possibilità di vincere il ricorso

«Tenendo conto dell’erroneità di parte della motivazione del Giudice Sportivo è un dato di fatto che se la Corte chiederà chiarimenti ad Aureliano, l’arbitro non potrà negare che il pallone era giocabile. Strettamente giocabile, mica a 50 metri»

È vero che non sarà possibile chiedere la prova tv, ma il Napoli allegherà ugualmente le immagini e comunque l’audizione dell’arbitro Aureliano sarà fondamentale, secondo Grassani. Incerta invece quella di Osimhen

«È una valutazione da fare anche con l’area tecnica. Non la escudo»

Anche il presidente De Laurentis è molto infastidito per l’accaduto

«per essere la prima di campionato ci sono già tutti gli ingredienti…Credo che un’ammonizione sarebbe stata più equilibrata e poi, guarda caso, le due giornate coincidono con uno dei match clou casalinghi del Napoli..Siamo in difficoltà e non condividiamo. Ma c’è fiducia»