Gazzetta: raggiunto accordo tra Parma e Tutino, il Napoli chiede 10 milioni

C’è il sì del Parma per Gennaro Tutino. E anche l’ok del calciatore. Si cerca l’intesa con il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Tutino da settimane è nei piani del Parma per dare freschezza e brillantezza al suo attacco, oltre che i dovuti gol. La trattativa però non è mai decollata. Fino agli ultimi giorni, quando i manager del club di Krause sono passati all’azione. La prima mossa è stata quella di raggiungere l’intesa con il giocatore . Tutino ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e con il Parma l’intesa trovata è quadriennale”.

Ora occorre trovare l’accordo con il club partenopeo sul valore del cartellino.

“Adesso però il Parma deve mettersi al tavolino con il Napoli per raggiungere l’intesa sul cartellino. La valutazione del club di Aurelio De Laurentiiis è importante: Tutino costa 10 milioni di euro. Si dovrà dunque lavorare per raggiungere un’intesa, mettendo sul piatto anche i bonus. Il Napoli per esempio potrebbe accontentarsi di 6-7 milioni, facendo maturare la parte restante in base a una serie di obiettivi da raggiungere sul campo. E tra le parti la volontà di trovare la quadra sembra decisamente forte. Domani è in programma il primo incontro a Napoli tra le società e la fumata bianca potrebbe arrivare in fretta”.