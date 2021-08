Gazzetta: Milan, quasi 40mila spettatori. Il piano per evitare file agli ingressi

Il club ha introdotto un nuovo sistema di controllo digitale dei biglietti. E saranno aumentati i varchi di accesso.

Un tutto esaurito da Covid per Milan-Cagliari. Ossia 32mila biglietti venduti e oggi potrebbero arrivare al massimo previsto, ossia 37.908. E la Gazzetta scrive che il Milan ha predisposto un piano speciale per evitare file e assembramenti per l’ingresso che è rallentato dall’esibizione del green pass o di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 opre.

Non significa che con l’aumento dei tifosi presenti aumenteranno anche le code per varcare i cancelli dello stadio: il club ha introdotto un nuovo sistema di controllo digitale dei biglietti per velocizzare gli ingressi e ridurre al minimo gli assembramenti. Per lo stesso motivo saranno aumentati i varchi di accesso: si entra con green pass (o tampone negativo delle ultime 48 ore) e mascherina.