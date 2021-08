Gazzetta: in realtà per Lukaku l’Inter incassa 89 milioni e non 130

La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca all’Inter e evidenzia che i milioni incassati dalla cessione di Lukaku al Chelsea non sarebbero in realtà 130 effettivi, ma sono 89. Anche per questo i dirigenti del club e l’allenatore, sono fortemente contrari all’operazione. L’ambiente nerazzurro è spaccato, con i dirigenti alle corde.

“In queste ore di grande tensione va sottolineato il ruolo scomodo della dirigenza, evidentemente all’angolo in una situazione che sta precipitando. La prima offerta del club di Abramovich è stata rifiutata. Marotta, Ausilio e Inzaghi hanno espresso alla proprietà i loro dubbi, spiegando quanto la partenza di Lukaku sarebbe grave da un punto di vista tecnico. Ma l’ultima parola spetta alla famiglia Zhang e al fondo Oaktree: un passo fondamentale, anche per capire quali sono le vere prospettive del club. In viale della Liberazione i dirigenti e il tecnico vorrebbero tenere il goleador che negli ultimi due anni ha dato corpo alle ambizioni interiste. Ma ormai l’esito della partita appare segnato. E ciò crea una vera e propria spaccatura. I dirigenti pensano di poter ottenere i risparmi necessari per far quadrare i conti anche senza il sacrificio di Lukaku. Invece a Nanchino preferiscono vedere subito quei soldi. A questo proposito, comunque, dall’avamposto milanese viene messa in evidenza un’altra criticità nel piatto del Chelsea: è vero che a quota 100 scatta una plusvalenza di circa 60 milioni, ma l’Inter deve riconoscere al Manchester United il 6% sulla rivendita, e non va mai dimenticato il 5% per il contribuito solidarietà previsto dalla Fifa. In totale, quindi, i nerazzurri incasserebbero 89 milioni. Ciò spiega perché l’affare non può essere chiuso a queste cifre”.