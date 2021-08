Gazzetta: Eriksen ritrova l’Inter, ha già incontrato Marotta

Christian Eriksen è tornato a Milano. Secondo quanto riporta la Gazzetta.it, il centrocampista danese è sbarcato stamattina in città ed ha già incontrato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. E’ la prima volta che Eriksen torna alla base dopo il malore del 12 giugno scorso, quando, durante Danimarca-Finlandia, il danese si accasciò al suolo per un arresto cardiaco per poi subire, giorni dopo, l’impianto di un defibrillatore.

La Gazzetta scrive:

“Eriksen non dovrebbe ripetere già oggi tutti gli esami cui era stato sottoposto in patria dopo il dramma sfiorato. L’altro appuntamento è alla Pinetina, per riabbracciare i compagni e per conoscere di persona – dopo i contatti telefonici – il nuovo tecnico Simone Inzaghi. Si spera che i test medici possano accertare la natura infettiva del problema al cuore, che poi ha portato all’installazione del defibrillatore. Se l’apparecchio non fosse permanente, ci sarebbe una possibilità di rivedere il danese in maglia Inter, pur tra 6-8 mesi. Altrimenti, se se la sentirà, potrebbe giocare in quei campionati che hanno una normativa diversa, come Inghilterra e Olanda. L’Inter, oltre alla copertura Fifa sullo stipendio, ha anche stipulato una polizza assicurativa sul valore del cartellino del giocatore”.