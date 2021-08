Fuzzi(Cnr): «Frenare il cambiamento climatico è una scelta politica»

Il ricercatore all’Avvenire: ««Si deve rinunciare ai combustibili fossili. Non è un problema di fattibilità bensì di volontà»

L’Avvenire intervista oggi Sandro Fuzzi, ricercatore dell’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr e tra gli estensori dell’ultimo rapporto dell’Internatioal panel on climate change (Ipcc), che lancia l’allarme e invita i governi ad essere seri e a delineare strategie per riduzione dei gas serra per evitare il peggio

«Ora la palla passa alla politica. Non si tratta di sapere che cosa fare, bensì di avere la volontà e trovare il consenso per farlo»

Gestire il riscaldamento globale dunque è possibile, non è possibile tornare indietro ovviamente, ma per evitare di progredire

«si deve rinunciare ai combustibili fossili. Entro il 2050, dobbiamo azzerare le emissioni. Non c’è altro modo per contenere il surriscaldamento globale all’interno della soglia dei due gradi entro il 2100»

Significa passare alle fonti di energia rinnovabili, che esistono, e potrebbero soppiantare quelle fossili senza alcuna ripercussione sulle nostre economie spiega Fuzzi

«Non è un problema di fattibilità bensì di volontà. È quest’ultima l’unica variabile. Frenare il cambiamento climatico è una scelta politica»