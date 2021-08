La notizia è riportata dal Corriere dello Sport. Il giocatore della Juventus è stato vittima di un tamponamento, senza avere nessuna colpa

Una domenica da incubo, per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è stato protagonista in negativo nelle due reti subite dalla Juventus a Udine, che sono costate la vittoria ai bianconeri, e al ritorno dalla trasferta il giocatore è stato coinvolto in un incidente stradale.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Szczesny è stato vittima di un tamponamento mentre rientrava nella propria abitazione, senza dunque avere colpa nel sinistro. Il polacco non ha riportato alcuna conseguenza fisica.