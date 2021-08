Domani sera il Trabzonspor di Hamsik sfiderà la Roma di Mourinho

Conference League. I giallorossi affronteranno in trasferta gli ex Gervinho e Bruno Peres, oltre all’ex capitano del Napoli

Domani sera partirà la Conference League. E la Roma di Mourinho andrà in trasferta in Turchia (si gioca alle 19.30), in casa del Trabzonspor che ha vinto 5-1 nell’incontro valevole per la prima giornata di campionato turco laSuper Lig. Il Trabzonspor ha vinto 5-1 trasferta sul campo del Yeni Malatyaspor con reti anche di Hamsik e Gervinho.

E domani sera saranno proprio Hamsik e Gervinho due tra gli avversari più insidiosi per i giallorossi che giocheranno giovedì e domenica sera ospiteranno la Fiorentina per la prima di campionato. Con i turchi gioca anche un altro ex Roma Bruno Peres che ha giocato tre stagioni nella Roma. In attacco i turchi, oltre a Gervinho, schierano il nigeriano Nwakaeme e il capoverdiano Djaniny.