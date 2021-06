Hamsik e il calore dei tifosi turchi: “Qui come a Napoli”

Le parole dell’ex calciatore del Napoli alla presentazione ufficiale al Trabzonspor

“Sono molto felice di essere qui. Il Trabzonspor è stato molto onesto durante la trattativa, non abbiamo avuto problemi. Questo è il posto giusto per me. Durante Euro 2020 dovevo concentrarmi solo sulla Nazionale, ora posso pensare a cosa potrò fare per il Trabzonspor. Spero che faremo una grande stagione insieme”.

L’ex calciatore del Napoli ha subito percepito il clima di entusiasmo e di affetto che i tifosi gli hanno riservato al suo arrivo

“Fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui ho avuto l’opportunità di vedere la passione delle persone per le loro squadre e per il calcio, proprio come a Napoli. In effetti, questo è esattamente ciò che è il calcio. Riuscire a sentire gli applausi dei tifosi nel calcio è la passione più grande. Sono sicuro che lo proverò al Trabzonspor”.

Here are photos from the signing ceremony of Marek Hamsik taking place with the participation of our President Ahmet Ağaoğlu 👇#Trabzonspor 🔴🔵 pic.twitter.com/LtTQnB7rCN — Trabzonspor Club (@Trabzonspor_EN_) June 29, 2021