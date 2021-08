De Laurentiis: «Tornano i tifosi allo stadio, è finito il calcio falsato»

Su Twitter augura buon Ferragosto: «Felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, la pandemia ci ha costretto a vedere un calcio giocato in una apnea d’acquario»

De Laurentiis su Twitter fa gli auguri di buon Ferragosto ai tifosi e al Napoli e si sofferma sul ritorno del pubblico negli stadi:

Buon Ferragosto a tutti i nostri tifosi. Quelli che ritorneranno a tifare allo stadio in Curva A, in Curva B, nei Distinti, nella Nisida, nella Posillipo e a coloro che a casa o in mobilità sui tablet o sugli smartphone ci seguiranno in Italia e all’estero. Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d’acquario.