Dazn si fa la sua diretta gol, e prova a “normalizzarsi” con lo studio e gli ospiti

Tra le critiche anche la mancanza di uno “studio” e del dibattitto pre-post match. Dalla terza giornata ecco “Zona Gol” per le tre partite della domenica alle 15

Assorbito il primo weekend di bufera tecnica e contenutistica, Dazn infila la via della “normalizzazione”: se per i ritardi e la qualità video insufficiente dice che correrà ai ripari, intanto risponde ad un’altra critica, più editoriale: perché con i diritti di tutte le partite di Serie A a disposizione non ha una “diretta gol” che permetta di seguirle in contemporanea?

E dunque, dalla terza giornata (dopo la pausa per le nazionali) arriva “Zona Gol”, che è la riproposizione di un format giù usato per la Serie B. Il programma racconterà live i risultati dei tre match domenicali delle 15, ovvero quelli in contemporanea.

Dazn si arrende anche sul fronte “studio”: ci saranno tanti conduttori, ospiti e approfondimenti, dicono, nel pre-post partita con “analisi, interviste e molto altro”.