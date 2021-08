Cristiano Ronaldo: “Tornare allo United è un sogno che diventa realtà, scriveremo di nuovo la storia”

Il portoghese su Instagram: “Il mio amore per i Red Devils non è mai finito, gli anni trascorsi a Manchester sono stati assolutamente incredibili”

Cristiano Ronaldo ha voluto scrivere un messaggio al Manchester United, ora che è stato ufficializzato il suo passaggio ai Red Devils dalla Juventus.

Tutti coloro che mi conoscono sanno che il mio amore nei confronti del Manchester United non è mai finito. Gli anni trascorsi in questo club sono stati assolutamente incredibili e la strada fatta insieme è scritta a lettere dorate nella storia di questa grandiosa istituzione.

Non so nemmeno da dove cominciare per spiegare i miei sentimenti adesso, mentre vedo il mio ritorno annunciato in tutto il mondo. È come un sogno che diventa realtà, dopo tutte le volte che sono tornato a giocare contro il Manchester United, e anche da avversario ho sempre sentito un tale amore e rispetto dai tifosi. Questa è proprio la roba di cui i sogni sono fatti, al 100%!

Il mio primo campionato, la mia prima coppa, la prima convocazione dalla nazionale portoghese, la prima Champions League, la prima Scarpa d’Oro, il primo Pallone d’Oro sono tutti nati da questa speciale connessione tra me e i Red Devils. La storia è stata scritta in passato e sarà scritta ancora una volta, avete la mia parola!

Sono qui, sono tornato nel posto in cui appartengo, facciamolo succedere di nuovo. Sir Alex, questo è per te.