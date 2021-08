Corsport: Petagna può andare alla Sampdoria, il Milan chiama per Ounas

Il centravanti ha poco spazio, anche oggi rischia di non giocare. Potrebbe andar via in prestito oneroso. Spalletti ieri ha dichiarato incedibile il franco-algerino

Ieri in conferenza Spalletti ha detto chiaro e tondo che Ounas non parte più, che è un signor giocatore e che darà una mano importante al Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che prima della conferenza il Milan ha chiamato il Napoli e ha chiesto informazioni sul franco-algerino protagonista di un buon pre-campionato.

Non è il solo calciatore azzurro richiesto. C’è anche Petagna. La Sampdoria lo vorrebbe per il proprio attacco. Il calciatore – scrive il Corsport – a Napoli avrebbe poco spazio, anche durante la Coppa d’Africa. È chiuso da troppi giocatori, rischia di non giocare nemmeno oggi con Osimhen squalificato e Mertens infortunato.

I due club lavorano al prestito oneroso magari con la formula del riscatto.