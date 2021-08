Corsport: oggi esami per Zielinski, in dubbio contro il Genoa

Si capirà quante possibilità ha di recuperare dal trauma contusivo alla coscia destra che ha rimediato domenica

Dopo la domenica funesta del Napoli che, nonostante la vittoria contro il Venezia, ha perso in una sola gara Osimhen, per espulsione e Zielinski, per infortunio, il club attende oggi di sapere quali saranno gli esiti di questa prima giornata di campionato. Dovrebbe arrivare infatti oggi la decisione del GiudiceSportivo sulle giornate di squalifica per l’attaccante nigeriano e in contemporanea, riporta il Corriere dello Sport, sono previsti gli esami strumentali per Piotr Zielinski alla ripresa degli allenamenti.

Lo staff medico quest’oggi capirà quante possibilità ha di recuperare in vista della trasferta di domenica con il Genoa. Il centrocampista, costretto a chiedere il cambio con il Venezia, ha rimediato un trauma contusivo alla coscia destra e al momento va considerato in forte dubbio