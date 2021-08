Zielinski infortunato: serata non storta, di più

Infortunio muscolare per il polacco sostituito da Elmas. Il Napoli è in dieci per una ingenua manata di Osimhen in area

Urge fattura per il Napoli di Spalletti. Dopo l’espulsione di Osimhen, al 34esimo si accascia Zielinski probabilmente vittima di un infortunio muscolare. Ha chiesto il cambio e Spalletti ha mandato in campo Elmas.

Comincia malissimo la stagione del Napoli di Spalletti. Il napoli sta giocando in dieci uomini e Zielinski rischia di stare fuori tre settimane. Non sappiamo ovviamente le giornate di squalifica di Osimhen ma rischi due giornate e potrebbe saltare anche la Juventus in programma alla terza giornata.