Corsport: Manolas può andare all’Olympiacos

Guadagna 4,2 milioni e la sua partenza libererebbe 27 milioni. Il club greco si è affacciato e ha chiesto se si può trattare

Mancano due settimane alla fine del mercato e il Napoli non ha ancora venduto nessuno. De Laurentiis aveva detto di dover ridurre il monte ingaggi, di dover scendere dal tetto di 156 milioni di euro. Al momento, però, il tetto è sempre lo stesso. Sarà per questo motivo che adesso sulla lista di sbarco c’è anche Manolas. Come scrive il Corriere dello Sport:

Manolas, improvvisamente ma non inaspettatamente, “sente” che intorno a lui qualcosa si muove. L’Olympiacos ci ha cominciato a pensare qualche settimana fa, ha lasciato che al Napoli arrivasse anche attraverso terzi la domanda che in questi casi serve per aprirsi un varco («se ne può parlare?»)

Il greco ha

un contratto da quattro milioni e duecentomila euro che andrebbe in scadenza fra tre anni, quindi un peso economico da 27 milioni sui conti di Adl.