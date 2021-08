Ballardini: «4-5 giocatori del Napoli ridevano, convinti che il nostro gol fosse regolare»

Ballardini a Dazn dopo Genoa-Napoli 1-2

L’episodio del gol annullato? penso che non sia fallo, nella dinamica. Avevo quattro cinque giocatori del Napoli vicino a me che si sono messi a ridere (in telecronaca hanno parlato di Politano, ndr), convinti che il gol fosse valido. Tutti possono sbagliare, anche un arbitro, non faccio drammi.

Ballardini non ha voluto alimentare polemiche, ha risposto a domande sull’azione del gol annullato.

Pandev per me è il giocatore più giovane del Genoa. Ne abbiamo tanti di buoni esempi, Criscito, Sirigu e altri. Non va centellinato, quando sta bene gioca. poi succede che per questioni di equilibrio e strategia ci sta che vada in panchina come oggi.