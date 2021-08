ABC: critiche ai commentatori di RTVE per le risate su un nuotatore

È accaduto alla televisione spagnola venerdì per i 50 metri stile libero quando è sceso in vasca il nuotatore dell’isola di Palau Shawn Dingilius-Wallace.

Come ha riportato oggi ABC, ha sollevato non poche critiche la presentazione della seconda serie dei 50 stile libero di venerdì scorso sulla televisione spagnola RTVE, dove i commentatori hanno reagito con risate e sottofondo beffardo alla partecipazione del nuotatore dell’isola di Palau (Oceania) Shawn Dingilius-Wallace.

Il sovrappeso del nuotatore ha attirato la loro attenzione in modo così potente che hanno avuto alcune sfortunate risate dal vivo. Il momento della risata ha preceduto il seguente commento: “Beh, questi sono i concorrenti”. Di conseguenza, si è sentito come hanno sorriso e provocato le critiche acide per questa trasmissione.

La condizione fisica di Shawn Dingilus-Wallace con la pancia, poteva ingannare e lasciar credere che non avrebbe potuto competere con gli altri nuotatori mentre è stato invece quarto nella categoria dei 50 metri stile libero con un tempo nella sua serie di 27 secondi e 47 centesimi

#TokyoRTVE30J Precioso detalle de los comentaristas de TVE riéndose de unos deportistas Olímpicos, que merecen el mismo respeto o más que el resto… pic.twitter.com/0xwwCD2XOI — Alonso (@alonsodelcan) July 30, 2021