Verstappen: «Hamilton irrispettoso e antisportivo, ho guardato i festeggiamenti dall’ospedale»

Max Verstappen ha fatto sentire la sua voce dopo il Gran Premio di Silverstone in cui è stato buttato fuori al primo giro da Lewis Hamilton. Uno scontro di cui si parlerà a lungo. Hamilton ha finito col vincere con un sorpasso su Leclerc a due giri dal termine. Il pilota olandese della Red Bull si è fatto sentire sui social.

“Sono felice di star bene. Molto deluso di essere stato eliminato in questo modo. La penalità inflitta (10 secondi) non ci aiuta e non rende giustizia alla manovra pericolosa di Lewis. Guardare i festeggiamenti mentre si è ancora in ospedale è un comportamento irrispettoso e antisportivo, ma andiamo avanti.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021