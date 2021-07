Un giornale islandese fa il nome di Sigurdsson per il giocatore dell’Everton arrestato

Lo riporta il quotidiano locale Morgunbladid che ha identificato nel trequartista il giocatore in questione accusato di reati su minori

Gylfi Sigurdsson, secondo le notizie raccolte del quotidiano islandese Morgunbladid, sarebbe il giocatore dell’Everton arrestato per reati su minori. Il nome di Sigurdsson non è stato fatto dai media britannici per questioni legali, ma le informazioni diffuse dicono che è sposato, ha 31 anni e gioca regolarmente con la sua nazionale. Lo scorso weekend non ha partecipato ad una partita di allenamento e non era nella lista dei giocatori della squadra.

Il giocatore è stato arrestato venerdì e poi è stato rilasciato su cauzione. All’inizio del mese, secondo il giornale, sarebbe stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del giocatore e sono stati sequestrati alcuni oggetti. Il giocatore è stato anche interrogato.

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, riporta inoltre che la moglie di Sigurdsson, Alexandra Ivarsdottir, ha cancellato nella notte il proprio profilo Instagram.