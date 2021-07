Ufficiale: Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan

L’annuncio è arrivato sui canali del club rossonero. L’attaccante francese arriva dal Chelsea e vestirà la maglia numero 9

Il Milan ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale che Olivier Giroud è un nuovo giocatore dei rossoneri. L’attaccante arriva dal Chelsea a titolo definitivo per due milioni di euro bonus compresi, ha firmato un contratto biennale e avrà la maglia numero 9, che non ha mai portato bene da quando è stata lasciata da Filippo Inzaghi. Che sia Giroud l’uomo giusto per spezzare la maledizione?