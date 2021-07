Tutte le difficoltà nella trattativa per Emerson Palmieri

Gianluca Di Marzio spiega la situazione sul sito di Grand Hotel Calciomercato: dall’uscita di Mario Rui alla formula del trasferimento

Emerson Palmieri è uno dei nomi concreti per la fascia sinistra del Napoli. Ma non sarà una trattativa facile col Chelsea, per una serie di motivi che Gianluca Di Marzio spiega su grandhotelcalciomercato.com.

Prima però la società di De Laurentiis dovrà completare alcune operazioni in uscita, fra tutte Mario Rui che occupa anche lo stesso ruolo in campo e cercare di strappare al Chelsea la formula più vantaggiosa per l’acquisto: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato alle presenze del giocatore, ma non sarà per niente facile.

Per cercare di favorire l’operazione, l’agente di Emerson si è rivolto a Pini Zahavi (che cura gli interessi tra gli altri di Lewandowski) per mediare con il Chelsea, considerando anche il suo buon rapporto con la proprietà.

Zahavi, agente israeliano fra i più importanti del panorama internazionale, ha connessioni importanti sia con il calcio inglese, iniziate fra la fine del secolo scorso e l’attuale quando ha curato i trasferimenti di Rio Ferdinand e Jaap Stam tanto per citarne due, sia con Roman Abramovič in particolare.