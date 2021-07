SportMediaset: Italia-Inghilterra, tre giornalisti positivi, ritiro azzurro blindato

La situazione non sembra preoccupante per la squadra, ma si attendono sviluppi. La conferenza stampa di oggi potrebbe essere fatta in remoto o annullata del tutto

E’ allarme Covid a Coverciano dopo la positività al Covid riscontrata in tre giornalisti nei test effettuati dopo Italia-Spagna. La notizia è data da SportMediaset, che scrive che la situazione non sembra comunque preoccupare dato che i calciatori sono vaccinati e hanno contatti con i media solo in conferenza stampa. Si attende di sapere come sarà svolta la conferenza stampa pre Italia-Inghilterra.

“Le positività sarebbero arrivate dai tamponi fatti dopo Italia-Spagna, giocata a Wembley: due giornalisti sono rimasti in Inghilterra, un terzo era invece rientrato a Coverciano, di qui l’allarme. Si attendono comunicazioni in merito alla consueta conferenza stampa prevista oggi, potrebbe essere fatta da remoto per sicurezza oppure annullata in attesa di una riorganizzazione. In queste ore, il ritiro è stato ovviamente sanificato”.