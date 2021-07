Spalletti: «Io non motivo nessuno, giochi nel Napoli e devi venire già motivato»

Spalletti: «Non sei un professionista se hai la mente debole. Un calciatore forte ha la mente forte. Io non motivo nessuno»

Spalletti: «giochi nel Napoli e devi venire già motivato». La conferenza stampa del tecnico del Napoli.

Spalletti: «Mi dà fastidio sentire “come motivi i calciatori?”. Io non motivo proprio nessuno. Devi essere motivato di tuo. Io non motivo nessuno, giochi nel Napoli e devi venire già motivato. Piedi forti, mente forte. Non sei un professionista se hai la mente debole. Un calciatore forte ha la mente forte».

Ha parlato anche di De Laurentiis e ha detto che preferisce e va d’accordo con chi le cose le dice in maniera diretta, “in faccia”, e allora col presidente andrà a nozze.