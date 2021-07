Sky: infortunio Demme, il Napoli valuta di dare fiducia a Gaetano

“Il Napoli sta facendo delle riflessioni, si parla di 2-3 mesi di recupero per Demme. Il giocatore dovrà saltare tra le 6 e le 10 partite. Sono due le opzioni per il Napoli: o dare fiducia e spazio al giovane e promettente Gaetano, o tornare sul mercato, per assecondare le richieste di Spalletti che voleva due calciatori per ruolo. E in rosa uno come Demme non c’è”.