Sirigu: «Al Torino ero un cane da picchiare, perché incasso e sto zitto»

Sirigu prendeva anche sette gol in una partita, e stava zitto. Poi s’è preso una rivincita come motivatore sotto voce di Donnarumma agli Europei. Ora che è sull’uscio del Genoa parla del Torino. E a Sky Sport dice che alcune ferite fanno ancora male.

“Delle volte le critiche mi hanno fatto male, altre volte mi hanno dato uno stimolo in più. Ho sbagliato, non sono un ipocrita. Altre volte però mi hanno dato fastidio: io incasso, sto zitto e ogni tanto sputo il veleno. Sono stato un po’ il cane da picchiare perché tanto non avrei risposto visto che non vado in televisione o non uso i social. Forse avrei meritato di essere difeso almeno come persona”.