Repubblica: Sarri sogna Insigne alla Lazio

Il quotidiano scrive che c’è chi crede al fantascambio del capitano azzurro con il ribelle Luis Alberto

Repubblica scrive che Maurizio Sarri sogna Lorenzo Insigne alla Lazio. Ci sarebbero anche voci che danno per possibile uno scambio con Luis Alberto, che in questi giorni sta dando filo da torcere al club biancoceleste per il rifiuto di presentarsi al ritiro estivo, quando è iniziato. Il quotidiano scrive:

“De Laurentiis intanto dovrà risolvere il caso Insigne: è in scadenza nel 2022, la proposta di rinnovo ancora non c’è e tutto può succedere. Sarri lo sogna alla Lazio (c’è chi è convinto di un fantascambio con il ribelle Luis Alberto), i tifosi del Napoli spingono perché resti: al momento — se non arriveranno offerte convincenti — è la soluzione più probabile”.