Pilato: «nei momenti di difficoltà che capiamo chi ci vuole bene e resta vicino a prescindere»

«Torno a casa con un po’ di delusione, avrei voluto fare di più. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta»

Benedetta Pilato scrive un lungo status su Instagram in cui si dice rammaricata per quel che le è successo alle Olimpiadi, che avrebbe voluto fare di più e che torna delusa.

Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un pò di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta. Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica appena finita, che porterò sempre nel cuore. ♥️ Un Record del Mondo, una medaglia importante e l’onore di essere qui, circondata dai 5 cerchi, a rappresentare la mia Nazione. Torno con la consapevolezza di quello che valgo e con il sorriso. Non sono brava con le parole e non sono solita nel fare queste cose, ma è proprio nei momenti di difficoltà che ci rendiamo davvero conto di chi ci vuole bene e di chi ci resta vicino a prescindere da tutto. Volevo ringraziare la mia famiglia e il mio allenatore, che in queste due settimane mi è mancato tantissimo. Grazie a tutti e soprattutto a chi aspettava da tanto un mio momento buio, mi aiutate soltanto a fare ancora meglio😘

Grazie Anto e Mire per questo periodo insieme, vi voglio bene♥️ @anto_satta @alemire_