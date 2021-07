Pallone d’Oro, Messi favorito per StanleyBet. Insigne a 50 volte la posta come Lukaku e Haaland

Il marchio di scommesse ha cominciato a quotare i possibili candidati alla vittoria del premio. Jorginho e Donnarumma non sono stati considerati

La vittoria agli Europei dell’Italia di Roberto Mancini apre scenari che fino a pochi giorni fa sembravano essere preclusi come, ad esempio, la candidatura per il Pallone d’Oro. I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, non escludono la possibilità che sia uno degli eroi del trionfo di Wembley ad aggiudicarsi il rinomato premio.

Tra coloro che sono in lizza, ci sono Lorenzo Insigne in quota 50 – la stessa riservata a Lukaku e Haaland – mentre vale 65 volte la posta il successo di Ciro Immobile. Più indietro, invece, Verratti a quota 100. Mai come quest’anno, però, non sono da escludere sorprese con la quota “Altro” che vale 4 volte la posta e nella quale potrebbe rientrare anche Jorginho, vincitore di Euro 2020 e della Champions League con il Chelsea e Donnarumma eletto miglior giocatore del torneo.

Il grande favorito, però, rimane sempre Lionel Messi in quota 1.47, soprattutto dopo il successo in Copa America con la sua Argentina.