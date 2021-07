Olimpiadi Basket: l’Italia soffre ma batte la Nigeria 80-71 e va ai quarti

Brillantissimo avvio, poi i nigeriani sono rientrati in partita. La squadra di Sacchetti ha saputo reggere ed è ancora in corsa

Olimpiadi Basket: l’Italia ai quarti di finale. L’Italia del basket sorprende ancora e si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo. La Nazionale di Sacchetti sta disputando un’ottima Olimpiade, confermando quanto di buono fatto fin qui. Non era una partita finale quella contro la Nigeria, decisiva per il passaggio ai quarti di finale. L’Italia ha vinto 80-71, la partita è stata molto complicata.

Gli azzurri si sono dimostrati ancora una volta squadra vera, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma sotto il profilo mentale, capaci di reggere al recupero nigeriano dopo una partenza sprint azzurra. Alla fine del terzo tempo, Italia sotto di sette punti, la vittoria sembrava lontana. Invece hanno tenuto duro e a trenta secondi dalla fine hanno piazzato il decisivo tiro da tre con Mannion.

Il ct Sacchetti ha così commentato:

«È stata una partita diversa, con alti e bassi, siamo stati bravi a recuperare all’inizio del quarto quarto anche con qualche giocatore dalla panchina che ha messo grande intensità. Oggi non abbiamo tirato bene da tre punti perché loro sono stati molto aggressivi. Stavolta abbiamo vinto non solo per l’attacco ma anche per la difesa, è molto più importante».