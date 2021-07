Milano Finanza: nuovo ricorso Sky all’Antitrust contro Tim, «fa pubblicità ingannevole»

A fine giugno, Sky aveva sollecitato l’intervento dell’Antitrust contro Tim. Aveva addotto come motivazione l’illegittimità dell’accordo con Dazn per la trasmissione delle partite di Serie A nel triennio 2021-24. Oggi Milano Finanza scrive che la pay tv satellitare ha intenzione di depositare un nuovo ricorso.

“Secondo quanto appreso da più fonti di mercato da MF-Milano Finanza, la pay tv satellitare è intenzionata a depositare in queste ore un nuovo ricorso all’authority di mercato che fa perno sulle modalità di comunicazione, in tutte le sue forme, del gruppo tlc guidato da Luigi Gubitosi che proprio in queste settimane ha lanciato sul mercato l’offerta dedicata al calcio”.

Il focus dell’esposto, continua il quotidiano finanziario,

“è legato ai profili della pubblicità che viene fatta da Tim e dalle comunicazioni ai potenziali nuovi clienti, molti dei quali potrebbero decidere di abbandonare la piattaforma satellitare per aderire all’offerta di TimVision. Un pacchetto lanciato a prezzi concorrenziali, che comprende anche l’offerta sportiva (Champons League) di Infinity+ (Mediaset) e il box che consentirà di fungere da backup per le immagini di Dazn, visto che il prezzo è di 19,99 euro al mese (per i primi 12 mesi) per chi diventa cliente del gruppo tlc entro luglio”.