La Stampa: Wembley, in centinaia entrano senza biglietto, la Federazione nega ma dentro è il caos

La Stampa scrive di centinaia di persone entrate senza biglietto a Wembley, ieri, per vedere Italia-Inghilterra. Troppo pochi gli steward, impossibile contenere l’ondata di tifosi, arrivati in due ondate.

“ A due ore dalla partita centinaia di persone premono su una delle scalinate di ingresso, gli steward sono troppo pochi e male organizzati per fermarli. Rincorrono qualcuno ne perdono altri e una prima ondata di senza biglietto entra, ma il peggio arriva con la seconda, sono centinaia e all’inizio della partita basta il colpo d’occhio per capire che a Wembley sono molti più di 66 mila”.

England fans forcing their way into Wembley stadium tonight. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Sia la federazione inglese che la Uefa smentiscono che sia stato possibile accedere senza biglietto, ma si capisce dalle immagini che non è così.

“La federazione inglese e la Uefa smentiscono gli ingressi illegali, da dentro lo stadio si vede benissimo che non è così. Ci sono folate di persone che corrono, in certi settori superano i seggiolini disponibili e ovviamente non ci sono cordoni o misure per gestirli. Tutta gente che ha superato le misure anticovid e quelle di sicurezza. Negarlo serve a poco”.