La Stampa: il Psg gelato dal ritorno di Ronaldo alla Juventus

La permanenza di Cr7 in bianconero sarà decisa nelle prossime 48 ore, tutto lascia intendere che sarà la quarta stagione insieme

Secondo La Stampa non è ancora definitiva la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus, saranno decisive le prossime 48 ore. Ma il ritorno del portoghese mette un bel macigno sul proseguimento in bianconero. La Stampa scrive che si è trattata di una mossa inaspettata per il Psg.

Di sicuro, già il ritorno in Italia gela lo sceicco Nasser Al-Khelaifi che valuta d’ingaggiarlo al Psg in caso di strappo con Kylian Mbappè, facendone anche un testimonial del Mondiale in Qatar: semplice scenario, al momento, che le sue risorse illimitate possono però trasformare rapidamente in progetto e che l’immersione di CR7 nella preparazione bianconera può tuttavia sgretolare. Tutto lascia intendere, aspettando i colloqui e ricordando il contratto in essere, che la storia tra Ronaldo e la Juventus raggiungerà il quarto capitolo, scritto da Allegri, già autore del primo, che aveva disegnato, nei giorni dell’attesa, due distinte Juventus.