La seconda maglia del Tottenham ottenuta dalle bottiglie di plastica

Un design innovativo che ha diviso la critica per il gusto, in poliestere riciclato al 100% per ridurre sensibilmente le emissioni di carbonio

Molto più di una semplice maglia da trasferta, quella proposta dal Tottenham per la stagione 2021/22. A partire dal design: la fantasia è una specie di galassia fluida, nulla a che vedere con le righe o con le tinte unite. Una sperimentazione che magari era più convenzionale per la terza o la quarta maglia, non di certo per la seconda. Ma non è l’unico aspetto da sottolineare.

Infatti le divise che saranno indossate in campo, così come le maglie disponibili all’acquisto, sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dalle bottiglie di plastica. In questo modo si riduce l’impatto della produzione sull’ambiente.

L’obiettivo del club, concordato con Nike, è quello di sviluppare soluzioni più sostenibili, visto che il celebre marchio è impegnato nell’iniziativa Move to Zero, un processo che porterà ad eliminare le emissioni di carbonio. Il poliestere riciclato le riduce fino al 30% rispetto al poliestere vergine.