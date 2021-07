La Roma di Mourinho ne segna 5 (a 2) al Debrecen

Primo tempo con le riserve, nel secondo tempo dentro Zaniolo e Dzeko che sono andati in gol.

La Roma di Mourinho ne segna cinque (a due) al Debrecen. I giallorossi hanno schierato la formazione migliore nel secondo tempo. Il primo si era chiuso 2-1 per i giallorossi in rimonta con Mayoral e Lorenzo Pellegrini. Poi, nel secondo tempo, in gol Zaniolo e doppietta di Dzeko. Sul 3-1, gol del Debrecen per il momentaneo 3-2.

Nel primo tempo, in porta Rui Patricio, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Lorenzo Pellegrini, Zalewski, con Borja Mayoral punta centrale. Nella ripresa, dentro Karsdorp, Dzeko, El Shaarawy, Zaniolo, Mkhitaryan, Smalling, Villar, Diawara.