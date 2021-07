Il Guardian incorona Berrettini “leader della resistenza a Djokovic”

“Il suo servizio è una forza della natura. E così il dritto e il rovescio slice. Sull’erba è perfettamente a suo agio”

Matteo Berrettini primo del resto del mondo. Visto che Wimbledon 2021 sembra avere un tema unico: riuscirà il resto del mondo a non far vincere lo strafavorito Novak Djokovic? Per l’Italia fa un po’ strano leggere un pezzo del Guardian sull’erba inglese che elegge un italiano a leader della resistenza, l’uomo che più di altri potrebbe essere in grado di andare in finale col numero uno al mondo e dargli qualche grattacapo. Miracoli della vittoria al Queen’s e di uno strepitoso stato di forma sul veloce che lo tiene ancorato ad un record di otto vittorie consecutive e 20 vittorie nelle ultime 22 partite sull’erba.

Il Guardian spiega le ragioni.

“Berrettini è uno dei pochi giocatori il cui gioco è naturalmente adatto all’erba”. “Ha un servizio che è una forza della natura. Esattamente il 50% delle sue battute a Wimbledon quest’anno non hanno avuto risposta, ha una media di 20 ace a partita e finora ha perso solo un game di servizio. Le sue numerose bombe piovono a da 139 miglia orarie”.

“Oltre al servizio, Berrettini è anche benedetto da un dritto pesante e distruttivo che genera topspin e angoli malvagi. Ciò che lo distingue sull’erba da un tipico giocatore di servizio e diritto, tuttavia, è che completa le sue armi esplosive con un tocco delicato. Il rovescio a una mano di Berrettini è un tiro intricato e istintivo che scivola basso sull’erba, ed è a suo agio sia a rete che a mescolare i tiri bassi nel suo gioco”.

Ha una sola “debolezza evidente: la difesa col rovescio a due mani. Più Berrettini va avanti, più i suoi avversari cercheranno di portarlo sul lato sinistro del campo e di metterlo a disagio sul rovescio”.

Oggi Berrettini si gioca l’accesso ai quarti contro Ilya Ivashka, 27enne bielorusso numero 79 del seeding. Poi dopo la sua parte di tabellone gli mette contro in prospettiva Zverev, Medvedev o Federer.