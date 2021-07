Il Giornale: Lotito precisa che ha deciso di far vaccinare la Lazio prima dell’appello di Draghi

“Complimenti al club. Per dimostrare lo ius primae… idee ha citato a testimonianza l’interessamento del presidente della regione Veneto Zaia”

Sul Giornale Franco Ordine si complimenta con Lotito e la Lazio per aver fatto vaccinare l’intera rosa ma fa notare che nel comunicato il club ci ha tenuto a precisare che la decisione è stata partorita prima dell’appello di Draghi.

Di ieri l’annuncio solenne che «tutta la Lazio è stata vaccinata», con una precisazione molto interessante. E cioè: che l’iniziativa è stata presa prima dell’appello rivolto da Mario Draghi. Capitasse mai che qualcuno lo considerasse secondo dietro il premier che col green pass ha dato un’accelerata alla campagna inimmaginabile. E per dimostrare lo ius primae… idee ha citato a testimonianza l’interessamento del presidente della regione Veneto Zaia a cui ha chiesto collaborazione perché l’operazione avvenisse con la Ussl Belluno competente per territorio visto che la Lazio si trova in quella regione per svolgere la preparazione.

Diciamolo subito: la Lazio ha dato un bell’esempio di senso civico, come ha orgogliosamente rivendicato in una nota d’agenzia.