Gazzetta: Spalletti affiderà le chiavi del Napoli a Lobotka

L’infortunio di Diego Demme potrebbe rivelarsi un’opportunità per Stanislav Lobotka, che dovrà sostituirlo in questa prima parte della stagione. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport lancia la candidatura dello slovacco, che ha grande considerazione da Luciano Spalletti.

A uno slovacco arrivato in Italia alla vigilia di una pandemia che ha sconvolto la vita di tutti, va data qualche attenuante. E soprattutto una nuova possibilità. Quella che gli sta offendo Luciano Spalletti affidandogli le chiavi della macchina Napoli. E non solo per l’assenza – che si prolungherà per almeno due mesi – di Diego Demme. Il tecnico toscano crede nelle qualità dell’ex centrocampista del Celta Vigo.