Federica Pellegrini è per la quinta volta in finale nei 200 stile libero alle Olimpiadi

Strepitosa impresa: terza in semifinale, settimo tempo complessivo. «Era il mio vero obiettivo, non mi racconto balle, è un anno che nuoto 1’56″»

Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero alla sua quinta Olimpiade. Strepitosa impresa della fuoriclasse dello sport italiana. Ha nuotato in 1′ 56″ 44, settimo tempo complessivo e terzo in semifinale vinta dalla Ledecky. E una autentica impresa per Federica Pellegrini che ha coronato il suo sogno. Non ha molte chance di andare a medaglia ma la sua Olimpiade l’ha vinta. In batteria aveva ottenuto il quindicesimo tempo.

Alla fine, commossa, in lacrime, ha commentato così:

Ci abbiamo provato fino alla fine con uno staff veramente meraviglioso, ci abbiamo creduto. Questo non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade. Ora non mi racconto tante balle, perché è un anno che nuoto 1’56”: l’obiettivo era la finale e l’ho centrato. Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto.