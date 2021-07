Federica Pellegrini in semifinale col 15esimo tempo: «Devo cambiare registro»

Abbiamo temuto un remake di Benedetta Pilato. Federica Pellegrini, però, sia pure con una batteria decisamente non all’altezza delle sue ambizioni, è riuscita a entrare nelle semifinali dei 200stile libero alle Olimpiadi Tokyo. Pellegrini – ricordiamo, alla sua quinta Olimpiade – è arrivata quinta nella sua batteria col tempo di 1’57″33. Migliore tempo di Ledecky che nella notte è stata battuta dall’australiana Titmus anche lei qualificata.

Al traguardo, ha detto:

“È stata molto faticosa, da subito entrare in gara ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo facendo, entro per un pelo e domani mattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale. Per la prima volta è stata abbastanza serena e tranquilla la vigilia, mi sono preparata bene”.