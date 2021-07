CorSport: Adl è entrato in tackle scivolato su Insigne, la sua è stata una secchiata di acqua gelida

Sul Corriere dello Sport un articolo a firma Fabrizio Patania dedicato a Lorenzo Insigne. In particolare al suo futuro e alle parole di ieri del presidente De Laurentiis. Patania scrive:

Definisce le parole del presidente “una secchiata di acqua gelida”.

“Aurelio, da vero mediano, è entrato in tackle scivolato, quasi con il piede a martello. È stato chiaro, niente da aggiungere, ha ripassato la palla al suo capitano, scadenza 2022, cioè libero tra sei mesi di prendere accordi con altri club. Gli ha attribuito la responsabilità della scelta. Un nuovo contratto quinquennale, a cifre più basse e in tempo di pandemia, è stato proposto e chissà se verrà ritoccato. Sono manovre. Gioco delle parti. Dribbling e finezze (o sportellate?) per preparare il terreno al negoziato. L’accordo andrà trovato entro fine mercato, il messaggio è stato recapitato per tempo, poi forse toccherà anche a Spalletti mediare se necessario”.