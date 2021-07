Berrettini rinuncia alle Olimpiadi: infortunio muscolare

Il tennista romano, fresco finalista di Wimbledon, ha dovuto dare forfait all’ultimo momento. Non ci sarà nemmeno Federer, Djokovic invece sì

Niente Olimpiadi per Matteo Berrettini fresco finalista di Wimbledon. Il tennista romano si è dovuto arrendere a un infortunio muscolare. Troppa la fatica accumulata in quest’ultimo mese in cui ha vinto il torneo londinese del Queen’s e poi ha è diventato il primo tennista italiano a disputare la finale del prestigioso torneo sull’erba dove ha poi perso in quattro set da Novak Djokovic che invece sarà regolarmente a Tokyo. Anche Federer nei giorni scorsi ha dato forfait.

Berrettini non potrà essere sostituito, dopo il 16 luglio non è più possibile.

La delegazione italiana è così composta da 384 atleti (198 uomini, 187 donne).