Arrestato lo spacciatore che ha venduto eroina a Libero De Rienzo

Si tratta di un cittadino gambiano, colto in flagranza mentre spacciava stupefacenti nella zona di Torre Angela. Incastrato dai tabulati telefonici

Il pusher che ha venduto eroina a Libero De Rienzo è stato arrestato. Si tratta di un uomo di 31 anni originario del Gambia, Mustafa Lamin. Dopo che il 26 luglio, la Procura di Roma ne ha disposto il fermo, oggi il gip ne ha convalidato l’arresto.

L’attore napoletano è stato trovato morto il 15 luglio scorso, nella sua abitazione, per un infarto. Nella sua casa è stata trovata eroina. La Procura di Roma aveva aperto un’inchiesta per morte in conseguenza di altro reato, disponendo l’autopsia.

Nello svolgere degli accertamenti nell’ambiente dello spaccio nelle zone vicine all’abitazione di De Rienzo i carabinieri sono arrivati al quartiere di Torre Angela dove hanno arrestato Mustafa Lamin, colto in flagranza mentre spacciava. Il pusher operava “a domicilio”, utilizzando le linee della metropolitana per spostarsi rapidamente tra le varie zone della Capitale.

I tabulati telefonici hanno dimostrato che Lamin, il 14 luglio, era nei pressi dell’abitazione di De Rienzo. Ora si trova a Regina Coeli.