Trovata eroina in casa di Libero De Rienzo: atteso l’esito dell’autopsia

Lo scrive il Corriere della Sera, che riporta le analisi del Ris. In programma nelle prossime ore l’autopsia sul corpo dell’attore per accertare le cause della morte

Era eroina la polvere bianca trovata a casa di Libero De Rienzo, morto lo scorso giovedì nella sua abitazione a Roma all’età di 44 anni. Lo scrive l’edizione online del Corriere della Sera, che riporta i risultati delle analisi svolte dal Ris.

Il corpo è stato trovato da un amico sul pavimento, la sera dello scorso giovedì, apparentemente stroncato da un malore. Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e il suo sostituto Francesco Minisci hanno però aperto un fascicolo ipotizzando la morte come conseguenza di altro reato (articolo 586 del codice penale) e hanno incaricato il medico legale del Policlinico Gemelli di effettuare l’autopsia, in programma per oggi, per valutare anche l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel corpo.