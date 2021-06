The Athletic: Paratici ha una reputazione quasi impareggiabile ma c’è tanta pressione al Tottenham

Il presidente Levy vede in lui la figura giusta per la gestione dell’area sportiva. Il primo compito sarà la complicata scelta dell’allenatore

Fabio Paratici diventerà, salvo sorprese, il prossimo general manager del Tottenham. The Athletic ha analizzato la situazione del club londinese, che dopo l’esonero di Mourinho non è riuscito a convincere nessuno degli allenatori che ha contattato: Ten Hag, Pochettino, Conte. Anche questo potrebbe rientrare tra i motivi per cui si rende necessario l’arrivo di un dirigente esperto.

L’unico vantaggio attuale, rispetto a sette settimane fa, è l’imminente arrivo di un uomo considerato uno dei dirigenti più intelligenti e meglio connessi d’Europa. Levy ha accettato che è giunto il momento di delegare di più, per questo vuole che Paratici si occupi di tutte e questioni calcistiche. Arriva con una reputazione quasi impareggiabile nel calcio europeo dopo aver contribuito alla rinascita della Juve. Chi lo conosce dice che è un grande networker, molto laborioso e fantasioso. Il grande interrogativo per Paratici sarà: che tipo di allenatore prendere adesso? Vuole un altro “win-now” della stessa stoffa di Conte? O seguirà la promessa di Levy di qualcuno che ricostruisca il club con un occhio al futuro? Tornerà su qualche profilo già avvicinato in passato dal club o magari lo prenderà dal calcio italiano che conosce bene? Dal primo giorno, la pressione è alta.